Новости0

Жители Мелитополя развернули десятиметровый российский флаг в честь Дня ВМФ

Жители Мелитополя развернули десятиметровый российский флаг в честь Дня ВМФ
Ilya Galakhov/Global Look Press

Огромный российский флаг развернули на главной площади Мелитополя в честь дня Военно-морского флота.

Жители поселка Акимовка, служившие в ВМФ, подобным образом поздравили моряков РФ с профессиональным праздником. Длина триколора составила десять метров.

«Слава Военно-морскому флоту!» — прокричал один из участников мероприятия.

День Военно-морского флота в этом году отмечается 31 июля. Традиционно в России праздник проходит в последнее воскресенье июля. Он установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

Главный военно-морской парад проходит в этот раз в акватории Невы в Санкт-Петербурге. В это году в мероприятии приняли участие 40 катеров, кораблей и подводных лодок. В параде также учувствовали 42 воздушных судна и 3,5 тыс. военнослужащих.

День ВМФ Мелитополь флаг рф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.