Жители Мелитополя развернули десятиметровый российский флаг в честь Дня ВМФ

Огромный российский флаг развернули на главной площади Мелитополя в честь дня Военно-морского флота.
Жители поселка Акимовка, служившие в ВМФ, подобным образом поздравили моряков РФ с профессиональным праздником. Длина триколора составила десять метров.
«Слава Военно-морскому флоту!» — прокричал один из участников мероприятия.
День Военно-морского флота в этом году отмечается 31 июля. Традиционно в России праздник проходит в последнее воскресенье июля. Он установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года.
Главный военно-морской парад проходит в этот раз в акватории Невы в Санкт-Петербурге. В это году в мероприятии приняли участие 40 катеров, кораблей и подводных лодок. В параде также учувствовали 42 воздушных судна и 3,5 тыс. военнослужащих.