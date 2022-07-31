Жители Мелитополя развернули десятиметровый российский флаг в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад проходит в этот раз в акватории Невы в Санкт-Петербурге. В это году в мероприятии приняли участие 40 катеров, кораблей и подводных лодок. В параде также учувствовали 42 воздушных судна и 3,5 тыс. военнослужащих.