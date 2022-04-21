    В тренде

    Жители Мариуполя смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жители Мариуполя смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/Brian Dunn

    Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в Мариуполе
    9 мая. Об этом сообщил заместитель заместитель мэра города Виктория Калачева.

    Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в российском
    городе Томске. Акция получила широкое распространение на 70-летнюю годовщину
    Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году.

    Отмечается, что ранее в Мариуполе также были попытки
    проводить «Бессмертный полк». Кроме того, данная акция получила распространение
    и в других странах.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »