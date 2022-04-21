Жители Мариуполя смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая

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Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в Мариуполе
9 мая. Об этом сообщил заместитель заместитель мэра города Виктория Калачева.
Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в российском
городе Томске. Акция получила широкое распространение на 70-летнюю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году.
Отмечается, что ранее в Мариуполе также были попытки
проводить «Бессмертный полк». Кроме того, данная акция получила распространение
и в других странах.
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