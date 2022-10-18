Жители Магнитогорска прошли первый экспресс-курс по оказанию медпомощи в боевых условиях

Представители Росгвардии и скорой помощи провели первый экспресс-курс по оказанию медицинской помощи в экстремальных условиях для жителей Магнитогорска.
Граждан также обучили основам военной подготовки. Росгвардейцы и врачи дали рекомендации, как добровольцам и мобилизованным правильно сформировать аптечку. Заместитель председателя МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни» Ильдар Габдрахманов заявил, что подобные мероприятия могут сделать регулярными, передает интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск».
«Это проходит для всех желающих. Возможно, будем два раза в неделю проводить или раз в неделю. Посмотрим, может быть, в вечернее время», — рассказал он.
Зампред МГОО добавил, что многие сограждане просили его проводить занятия вечером, поскольку большинство работает. Он отметил, что молодые люди приходят, и видно, что они действительно хотят узнать, как помочь себе и другим.