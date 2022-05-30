Жители Магнитогорска отправили вторую машину с гуманитарной помощью в ДНР

Очередная машина доставит более 20 тонн гуманитарного груза из Магнитогорска в Донецкую Народную Республику.
Помощь для жителей ДНР собирали силами городских предприятий и организаций. Кроме того, в формировании груза приняли участие ветераны боевых действий, передает издание «Вечерний Магнитогорск».
«Спасибо всем, кто принимал участие в сборе этой гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса. Отдельное спасибо Союзу ветеранов Афганистана и Чечни», — сообщил спикер магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов.
Специальная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Для мирных жителей из РФ регулярно отправляются гуманитарные грузы, в состав которых входят продукты питания, лекарства, вещи и предметы гигиены.