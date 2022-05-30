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Жители Магнитогорска отправили вторую машину с гуманитарной помощью в ДНР

Жители Магнитогорска отправили вторую машину с гуманитарной помощью в ДНР
pexels.com

Очередная машина доставит более 20 тонн гуманитарного груза из Магнитогорска в Донецкую Народную Республику.

Помощь для жителей ДНР собирали силами городских предприятий и организаций. Кроме того, в формировании груза приняли участие ветераны боевых действий, передает издание «Вечерний Магнитогорск».

«Спасибо всем, кто принимал участие в сборе этой гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса. Отдельное спасибо Союзу ветеранов Афганистана и Чечни», — сообщил спикер магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов.

Специальная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Для мирных жителей из РФ регулярно отправляются гуманитарные грузы, в состав которых входят продукты питания, лекарства, вещи и предметы гигиены.

гуманитарный груз ДНР магнитогорск
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