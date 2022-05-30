Жители Магнитогорска отправили вторую машину с гуманитарной помощью в ДНР

«Спасибо всем, кто принимал участие в сборе этой гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса. Отдельное спасибо Союзу ветеранов Афганистана и Чечни», — сообщил спикер магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов.