Жители Лисичанска со слезами на глазах встречают российских военных и радуются освобождению города от ВСУ

В Telegram-канале RT на русском журналисты опубликовали видео, как мирные жители Лисичанска встречают российских военных. Люди собрались в небольшую группу, при этом на их лицах радостные улыбки, а в руках красное Знамя Победы. Мужчины и женщины ждут военнослужащих России и Луганской Народной Республики. Жители Лисичанска рассказали, что солдаты ВСУ называли себя карателями, при этом рассказывали, что не собираются никого защищать. Журналист, показывая на сгоревшее здание детского сада, спросил, не размещался ли там штаб ВСУ.