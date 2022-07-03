Жители Лисичанска со слезами на глазах встречают российских военных и радуются освобождению города от ВСУ

Жители освобожденного Лисичанска ЛНР радостно встречают союзные войска российских военных и народной милиции республики.
В Telegram-канале RT на русском журналисты опубликовали видео, как мирные жители Лисичанска встречают российских военных. Люди собрались в небольшую группу, при этом на их лицах радостные улыбки, а в руках красное Знамя Победы. Мужчины и женщины ждут военнослужащих России и Луганской Народной Республики. Жители Лисичанска рассказали, что солдаты ВСУ называли себя карателями, при этом рассказывали, что не собираются никого защищать. Журналист, показывая на сгоревшее здание детского сада, спросил, не размещался ли там штаб ВСУ.
«Они там ночь переночевали, подпалили и ушли», — сообщил местный житель.
При этом другой мужчина отметил, уходя украинские солдаты сказали, что они будут на своем пути разбивать все, и им за это ничего не будет. Лисичане подчеркнули, что они очень ждали российских военнослужащих, называя их освободителями и друзьями.