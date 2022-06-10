Жители Кировского района несколько месяцев ждут обещанный Смольным автобус

«Это короткий, но очень нужный маршрут. Потому что единственное, что ходит сейчас — это 66 автобус (АС “Кировский завод” — Канонерский остров), но его иногда приходится ждать по 40 минут, так как это очень длинный маршрут. Поэтому так ждали 35-го автобуса», — цитирует «Политика Сегодня» одну из местных жительниц.