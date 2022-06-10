Жители Кировского района несколько месяцев ждут обещанный Смольным автобус

Транспортная реформа продолжает приносить неудобства жителям Петербурга. На этот раз свои претензии высказали горожане из Кировского района.
Речь идет о социальных маршрутах, которые должны были появиться в разных частях города. Одним из них является 35-й автобус, который призван соединить станцию метро «Нарвская» с Канонерским островом. Изначально маршрут должны были ввести в апреле, однако его нет до сих пор.
«Это короткий, но очень нужный маршрут. Потому что единственное, что ходит сейчас — это 66 автобус (АС “Кировский завод” — Канонерский остров), но его иногда приходится ждать по 40 минут, так как это очень длинный маршрут. Поэтому так ждали 35-го автобуса», — цитирует «Политика Сегодня» одну из местных жительниц.
Женщина напомнила, что вблизи станции «Нарвская» расположены общеобразовательная и музыкальная школы. Из-за отсутствия автобуса детям, которые живут на Вольном острове, приходится добираться до учреждений пешком через парк.
«При этом Вольный и Канонерский острова, несмотря на явную близость к Адмиралтейским верфям и Адмиралтейскому району, относятся к Кировскому району — соответственно все службы и поликлиники у нас находятся на проспекте Стачек, то есть 35-го автобуса ждали не только семьи с детьми, а все», — добавила петербурженка.
Сейчас в городе внедряется второй этап транспортной реформы, который, по словам замглавы управления информирования пассажиров ГКУ «Организатор перевозок» Романа Агапитова, почти не повлиял на маршруты местных жителей. Он отметил, что только два процента петербуржцев были вынуждены «пересесть» на новые автобусы из-за закрытия коммерческих маршрутов.