Жители Киева из-за перебоев с электричеством запасаются свечами, фонариками и керосиновыми лампами

Сообщается, что по всей Украине для экономии электроэнергии начались веерные отключения света. Не обошла эта проблема и жителей украинской столицы. Киевляне рассказали, как пытаются решить возникшую проблему. По словам жителей Киева, у многих наготове всегда есть фонарик или заряженная лампа на аккумуляторе. При этом граждане страны сметают с прилавков магазинов свечи и спички.