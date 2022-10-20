Жители Киева из-за перебоев с электричеством запасаются свечами, фонариками и керосиновыми лампами

Жители Киева в условиях перебоев электроснабжения из-за поврежденных украинских ТЭЦ запасаются свечами, фонариками, а также керосиновыми лампами, некоторые даже задумываются о приобретении печек-буржуек, опасаясь отсутствия отопления, пишет ТАСС.
Сообщается, что по всей Украине для экономии электроэнергии начались веерные отключения света. Не обошла эта проблема и жителей украинской столицы. Киевляне рассказали, как пытаются решить возникшую проблему. По словам жителей Киева, у многих наготове всегда есть фонарик или заряженная лампа на аккумуляторе. При этом граждане страны сметают с прилавков магазинов свечи и спички.
«Лучше старые добрые керосиновые лампы. Пока есть керосин в продаже, нужно купить литров пять и моток веревки для замены фитилей», — делится опытом киевлянин.
«Правда, иметь освещенное пространство — это одно, а вот у нас электрическая плита, поэтому есть сложности с приготовлением пищи», — признался житель украинской столицы.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением.