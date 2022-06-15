Жители Кесарии рассказали журналистам о жизни уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева несколько месяцев назад перебралась с семьей в израильскую Кесарию. О поселившейся в небольшом городке Примадонне теперь рассказывают прибывшим в Израиль туристам.
Пугачева с мужем, шоу-меном Максимом Галкиным проживают в уединенном доме на побережье в расположенном недалеко от Тель-Авива городе. Рядом с ее жилищем расположены всего пять ресторанов и три магазина.
Корреспонденты «КП» смогли пообщаться с работником местного кафе. Собеседник издания назвал Кесарию «израильской Рублевкой». Другие источники газеты сообщили, что Пугачева поддерживает прекрасную форму.
Однако внимание репортеров к российской артистке понравилось не всем местным жителям. Продавец сувенирной лавки, в частности, назвала Пугачеву великой певицей, и настойчиво посоветовал «не лезть» к ней.