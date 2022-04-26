Жители Италии вышли на улицы с георгиевскими лентами в ответ на акцию украинских беженцев

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жители Милана выразили недовольство поведением украинских беженцев, которые выкрикивают на улицах Италии нацистские лозунги.
Украинские беженцы провели акцию в Италии, они вышли на улицы с украинскими флагами и плакатами с эмблемой нацбатальона «Азов»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела).
Такое поведение мигрантов вызвало бурную реакцию у простых итальянцев. Жители Милана в ответ надели георгиевские ленты, чтобы выразить солидарность России, а также требовали украинских беженцев уйти с улиц.
«Нацисты!» — стали выкрикивать итальянцы.
Как отмечает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны», растет количество жителей ЕС, которые осознают ситуацию на Украине.
* против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела