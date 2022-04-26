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    Жители Италии вышли на улицы с георгиевскими лентами в ответ на акцию украинских беженцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Жители Милана выразили недовольство поведением украинских беженцев, которые выкрикивают на улицах Италии нацистские лозунги.

    Украинские беженцы провели акцию в Италии, они вышли на улицы с украинскими флагами и плакатами с эмблемой нацбатальона «Азов»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела).

    Такое поведение мигрантов вызвало бурную реакцию у простых итальянцев. Жители Милана в ответ надели георгиевские ленты, чтобы выразить солидарность России, а также требовали украинских беженцев уйти с улиц.

    «Нацисты!» — стали выкрикивать итальянцы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны», растет количество жителей ЕС, которые осознают ситуацию на Украине.

    * против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела

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