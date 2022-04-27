Жители Херсонской области получили более 40 тонн гуманитарной помощи из России

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Российские военные доставили в Херсонскую область более 40 тонн продуктов. Товары первой необходимости и еду везли из Крыма на автомобилях МЧС, пишут «Известия».
За безопасность гуманитарной колонны отвечало Минобороны России. Военные простроили маршрут, избегая опасных участков. Таким образом колонна преодолела более 150 километров.
«За сегодняшний день было выдано шесть мешков, 3 мешка сахара и порядка 500 продуктовых наборов, включающих в себя тушеную говядину, консервированную рыбу, сгущенное молоко, крупы, рис и подсолнечное масло в объеме полтора литра. Также были выданы подгузники для детей, детские наборы, включающие в себя смеси для разных возрастов», — рассказал офицер ВС РФ Алексей.
Продуктовые наборы в том числе получили жители отдаленных населенных пунктов. Все они выразили благодарность ВС РФ, отметив, что киевская власть о них позабыла.