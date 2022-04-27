Жители Херсонской области получили более 40 тонн гуманитарной помощи из России

«За сегодняшний день было выдано шесть мешков, 3 мешка сахара и порядка 500 продуктовых наборов, включающих в себя тушеную говядину, консервированную рыбу, сгущенное молоко, крупы, рис и подсолнечное масло в объеме полтора литра. Также были выданы подгузники для детей, детские наборы, включающие в себя смеси для разных возрастов», — рассказал офицер ВС РФ Алексей.