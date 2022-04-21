Жители Херсона отпразднуют 9 Мая с гордо поднятой головой: над городом возвысилось Знамя Победы

«Я очень горжусь тем, что нам сегодня удалось установить Знамя Победы. Особенно в то время, когда националисты сегодня в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Жукову, для меня это особо приятно, что удалось это сделать на берегу Днепра. Мой дед фронтовик, и похоронен в Днепропетровской области, и я очень хочу попасть к нему на могилу, и уверен, что я туда попаду. Особенно символично, как для крымчанина, что это удалось сделать вместе с жителем Херсона», — заявил Константин Кнырик.