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Херсон и Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил России. Военные оказывают помощь мирным жителям и помогают им вновь вернуться к привычной жизни. Руководитель News Front Константин Кнырик совместно с представителем Херсона Кириллом Стремоусовым подняли Знамя Победы над освобожденным городом.
«Я очень горжусь тем, что нам сегодня удалось установить Знамя Победы. Особенно в то время, когда националисты сегодня в Харькове снесли памятник маршалу Георгию Жукову, для меня это особо приятно, что удалось это сделать на берегу Днепра. Мой дед фронтовик, и похоронен в Днепропетровской области, и я очень хочу попасть к нему на могилу, и уверен, что я туда попаду. Особенно символично, как для крымчанина, что это удалось сделать вместе с жителем Херсона», — заявил Константин Кнырик.
По словам жителя Херсона, Херсонская область и Крым остаются одним целым, и 9 мая пройдет парад Победы под Знаменем Победы с Георгиевскими лентами.
«Мне также символично сегодня и радостно от того, что мы подняли флаг, который, согласно законодательству Украины, был запрещен. Его несли наши деды, которые неоднократно доказали суть русских людей, как народа победителя. Мне также вдвойне приятно, что Крым и Херсон вместе как никогда. Независимо от того, что происходит, мы как братья являемся одним единым целым. 9 Мая в Херсоне отпразднуют с высоко поднятой головой, Знаменем Победы и георгиевскими ленточками! Как и по всей стране», — сказал житель Херсона Кирилл Стремоусов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.