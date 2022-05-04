Жители Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая

В этом году празднуется 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Коммунальные службы Волчанска Харьковской области приводят в порядок памятники героям ВОВ. В центре города скоро зажгут Вечный огонь. Ранее он был потушен по указанию киевских властей.