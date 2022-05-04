Жители Харьковской области приводят в порядок памятники героям войны к 9 Мая

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Граждане на освобожденных территориях Харьковской области проводят подготовительные работы к празднованию 9 Мая. Об этом пишет РИА Новости.
В этом году празднуется 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Коммунальные службы Волчанска Харьковской области приводят в порядок памятники героям ВОВ. В центре города скоро зажгут Вечный огонь. Ранее он был потушен по указанию киевских властей.
Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине по защите мирных граждан Донбасса. В Херсонской области уже подняли Знамена Победы ко Дню Победы. Такое событие произошло впервые за восемь лет.
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