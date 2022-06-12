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Жители Губкинского подняли самый большой российский флаг на Ямале по случаю праздника

Жители Губкинского подняли самый большой российский флаг на Ямале по случаю праздника
Ilya Galakhov/Global Look Press

Города ЯНАО провели различные мероприятия по случаю Дня России. Так, не остались в стороне и жители Губкинского.

В связи с праздником в городе прошла торжественная церемония поднятия триколора. Его размер составил четыре на семь метров, а водрузили его на 22-метровый флагшток. С праздником жителей также поздравил глава города Андрей Гаранин, передает сайт «Красный север».

«Губкинский — яркий пример того, что Россия динамично развивается во всех сферах жизни, а наши жители делают свой достойный вклад в укрепление Ямала, русского Севера и всей страны!» — отметил он.

Молодежный центр Лабытнанги также устроил праздничное мероприятие. Более 20 активистов пронесли гигантский триколор до площади Владимира Нака.

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