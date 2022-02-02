Жители Грозного вышли на митинг и требуют наказать членов семьи Янгулбаевых

Тысячи демонстрантов вышли на несанкционированный митинг в центре Грозного, требуя привлечь к ответственности членов семьи Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму, пишет в среду РИА Новости.

Ранее чеченский лидер Рамзна Кадыров опубликовал расследование, в котором говорится, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в одну из европейских стран и создали там радикальный Telegram-канал. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они поддерживают терроризм и экстремизм, а также планируют «принять участие в организации целой сети».

Кроме жителей чечни, которые, как они уверяют, приехали в столицу республики из дальних сел еще утром, на митинге были замечены официальные лица региона.

«Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность», — заявил местный житель Аднан Хамидов.

Ряд участников демонстрации держат в руках плакаты с надписями против представителей семьи Янгулбаевых.

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