Россия продолжает проведение специальной операции на Украине. Она стала ответной мерой на зверства киевского режима в отношении республик Донбасса.

Силы ЛНР продолжают наступление на север после окружения украинских войск в Горском и Золотом. В южных районах Лисичанска засела группировка численностью порядка семи тыс. украинских радикалов.

Отмечается, что из этого населенного пункта украинские националисты вели обстрел территорий ЛНР. Сейчас военные проверяют территорию села на наличие противника, передает РИА Новости .

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики в четверг, 23 июня, провели зачистку села Горское от радикалов. Местные жители встретили их со слезами радости.