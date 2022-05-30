Жители Германии возмутились появившимся в продаже хлебом в желто-синей упаковке

Бумажные пакеты с одной стороны раскрашены в цвета украинского флага, а с другой на белой части изображен голубь с ветвью оливы, символизирующий призыв к миру. Сопровождает его надпись на немецком языке: «Этот пакет помогает, мы поддерживаем гуманитарный проект на Украине», сообщает Федеральное агентство новостей.