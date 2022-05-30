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Жители Германии возмутились появившимся в продаже хлебом в желто-синей упаковке

Жители Германии возмутились появившимся в продаже хлебом в желто-синей упаковке
pixabay.com

Немецкие продуктовые магазины начали реализовать хлеб в новой желто-синей упаковке. Такой способ поддержки Украины разозлил жителей Германии.

Бумажные пакеты с одной стороны раскрашены в цвета украинского флага, а с другой на белой части изображен голубь с ветвью оливы, символизирующий призыв к миру. Сопровождает его надпись на немецком языке: «Этот пакет помогает, мы поддерживаем гуманитарный проект на Украине», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Почему не сирийский или еще какой-нибудь флаг? Почему только Украина, люди?» — вопрошает одна из пользовательниц социальных сетей.

Специальная операция российских военных на Украине стартовала по поручению президента России Владимира Путина. Он заявлял, что главной целью действий ВС РФ на Украине является защита мирных жителей Донбасса.

Германия Украина хлеб
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