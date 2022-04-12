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    Жители Германии в петиции призвали власти выслать из страны украинского посла Мельника

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Петиция с призывом депортировать украинского посла Андрея
    Мельника из Германии появилась в Сети. Авторы инициативы сочли его не соответствующим критериям дипломата.

    Высказывания посла в адрес жителей ФРГ являются
    неблагодарными и беспочвенными, говорится в петиции. Инициаторы выдворения
    Мельника также отметили, что его требования по поводу событий на Украине и
    вовсе могут привести к активному участию Альянса в боевых действиях и усилению
    кризиса.

    «Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то
    считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в
    ненавистнические высказывания против немецкой политики. <…> Посол
    Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его
    немедленной высылки!» — говорится в петиции.

    Ранее посол Украины в Берлине Мельник стал известен своими
    недипломатичными заявлениями. Не единожды он требовал от ФРГ поставить Киеву
    оружие, а от Евросоюза ввести эмбарго на российские энергоносители.

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