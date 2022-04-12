Жители Германии в петиции призвали власти выслать из страны украинского посла Мельника

Высказывания посла в адрес жителей ФРГ являются

неблагодарными и беспочвенными, говорится в петиции. Инициаторы выдворения

Мельника также отметили, что его требования по поводу событий на Украине и

вовсе могут привести к активному участию Альянса в боевых действиях и усилению

кризиса.