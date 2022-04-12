Жители Германии в петиции призвали власти выслать из страны украинского посла Мельника

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Петиция с призывом депортировать украинского посла Андрея
Мельника из Германии появилась в Сети. Авторы инициативы сочли его не соответствующим критериям дипломата.
Высказывания посла в адрес жителей ФРГ являются
неблагодарными и беспочвенными, говорится в петиции. Инициаторы выдворения
Мельника также отметили, что его требования по поводу событий на Украине и
вовсе могут привести к активному участию Альянса в боевых действиях и усилению
кризиса.
«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то
считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в
ненавистнические высказывания против немецкой политики. <…> Посол
Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его
немедленной высылки!» — говорится в петиции.
Ранее посол Украины в Берлине Мельник стал известен своими
недипломатичными заявлениями. Не единожды он требовал от ФРГ поставить Киеву
оружие, а от Евросоюза ввести эмбарго на российские энергоносители.