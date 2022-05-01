Жители Германии предрекли появление флага России над Рейхстагом после слов немецкого министра о газе

«Вы, вероятно, скоро будете покупать газ на Украине. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина — “хороший парень”, и все будет нормально»;

«Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких как вы уходят мои налоги»;

«Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале»;

«В таком случае объективно и правдиво проинформируйте людей о последствиях для большинства из них, а после снова спросите их, что они думают о вас и ваших мерах?»;

«Если правительство Германии продолжит это безумие, над бундестагом будет развеваться флаг Российской Федерации», — отметили немцы.