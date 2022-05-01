Жители Германии предрекли появление флага России над Рейхстагом после слов немецкого министра о газе

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Простые немцы бурно отреагировали на заявление главы Минфина Германии Кристиана Линднера о поставках российского газа.
Министр сообщил, что Берлин не будет оплачивать поставки газа в рублях. По его словам, Германия не пойдет на этот шаг ни сейчас, ни потом. Он подчеркнул, что ФРГ делает все, чтобы стать независимой в сфере энергетики.
Такое заявление министра возмутило многих немцев. Жители Германии призвали Линднера «не витать в облаках», а признать необходимость поставок.
«Вы, вероятно, скоро будете покупать газ на Украине. Они хоть и получают тот же газ из России, но ведь Украина — “хороший парень”, и все будет нормально»;
«Вы, ребята, такие забавные, вы вводите санкции против российских банков, а теперь ноете о шантаже. Боже мой, и на таких как вы уходят мои налоги»;
«Когда ваш сладкий сон закончится, я надеюсь, что именно в этот момент Путин отключит газ, чтобы вы могли в полной мере насладиться суровой реальностью! Непонятно только, зачем вам нужно представлять нашу страну как какого-то хулигана в спортзале»;
«В таком случае объективно и правдиво проинформируйте людей о последствиях для большинства из них, а после снова спросите их, что они думают о вас и ваших мерах?»;
«Если правительство Германии продолжит это безумие, над бундестагом будет развеваться флаг Российской Федерации», — отметили немцы.
Напомним, страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные компании.