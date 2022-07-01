Жители Германии начали клеить на автомобили стикеры с надписью «Европа без Украины»

Судя по акции, рядовые немцы не довольны тем, как активно власти Германии поддерживают Украину, игнорируя проблемы в своей стране. Из-за масштабных антироссийских санкций в ФРГ выросли цены на продукты, электричество и воду, правительство готовит своих граждан к тому, что им придется обходится без доступных энергоносителей.