Жители Германии начали клеить на автомобили стикеры с надписью «Европа без Украины»

В Германии все большую популярность набирают новые наклейки-стикеры на автомобили, на них изображен флаг Европы с надписью в центре — #EUwithoutUA (Европа без Украины). Об этом пишет телеканал «360».
«Похоже, немцы изо всех сил показывают, что Украину они не ждут», — отметили граждане, поделившиеся фотографиями с новыми стикерами, которые клеят хозяева машин в Мюнхене.
Судя по акции, рядовые немцы не довольны тем, как активно власти Германии поддерживают Украину, игнорируя проблемы в своей стране. Из-за масштабных антироссийских санкций в ФРГ выросли цены на продукты, электричество и воду, правительство готовит своих граждан к тому, что им придется обходится без доступных энергоносителей.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.