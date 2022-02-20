Жители Донбасса с паспортом РФ получат по 10 тысяч рублей в любом российском регионе

Граждане ЛДНР, имеющие российское гражданство, получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей в любом регионе РФ, сообщили ТАСС в правительстве Ростовской области.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркнул, что беженцы, которые решили разместиться в стране, могут рассчитывать на поддержку от государства независимо от нового места жительства.

«Людям объясняем, у которых нет карточек, что они могут прийти в любую службу социальной защиты той территории, куда их направили, будь то Калужская или Воронежская область, наше министерство уже отработало методику с коллегами из других регионов», — подчеркнул он.

Среди участников волонтерского движения есть юристы, а также специалисты муниципального управления. Именно они разъяснят жителям республик порядок оформления документов. Указ о предоставлении помощи пострадавшим из-за обострения ситуации на Донбассе ранее подписал президент России Владимир Путин.

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