Жители Астрахани готовы экономить на одежде, путешествиях и здоровье

Сервис hh.ru провел опрос, целью которого было выяснить, на чем готовы экономить жители Астрахани при недостатке средств. На вопросы специалистов отвечали только работающие жители региона.
Как стало ясно из результатов опроса, 47% респондентов не хватает зарплаты для покрытия основных нужд, сообщает издание «Южный Федеральный». Половина опрошенных хотела бы получать на 10-20 тысяч рублей больше. 13% астраханцев хватило бы увеличения дохода на 5-10 тысяч рублей. 42% ответили, что им нужна ежемесячная прибавка более, чем на 20 тысяч рублей.
Чтобы сэкономить, 72% астраханцев готовы отказаться от покупки новой одежды и обуви. 68% высказались за отказ от поездок и путешествий. 66% вполне могут обойтись без интересного досуга. 44% готовы не прибегать к платной медицине и покупке дорогих лекарств. Еще 28% отказываются от трат на образование.