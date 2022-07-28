Жители Астрахани готовы экономить на одежде, путешествиях и здоровье

Как стало ясно из результатов опроса, 47% респондентов не хватает зарплаты для покрытия основных нужд, сообщает издание «Южный Федеральный». Половина опрошенных хотела бы получать на 10-20 тысяч рублей больше. 13% астраханцев хватило бы увеличения дохода на 5-10 тысяч рублей. 42% ответили, что им нужна ежемесячная прибавка более, чем на 20 тысяч рублей.