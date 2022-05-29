Жителей России ожидает значительное изменение курса рубля после 1 июня 2022 года

Финансовые аналитики рассказали, что с 1 июня 2022 года курс рубля начнет заметно меняться. Цифры будут совсем другими по сравнению с теми, к которым россияне привыкли в последнее время, сообщает PRIMPRESS.
Евро и доллар 27 мая выросли по сравнению с рублем. Доллар подорожал на 5,7 рубля, до 62 рублей, а евро вырос на 6,5 рубля, до 64 рублей. Такой курс установил ЦБ РФ после понижения ключевой ставки до 11% и очередных послаблений в отношении валютного рынка.
Ослабление рубля выгодно экономике РФ и федеральному бюджету — туда поступит больше денег.
Многие россияне в марте открыли на три месяца депозиты под высокие проценты. В конце мая их срок окончится. Граждане могут использовать освободившиеся деньги на покупку валюты.