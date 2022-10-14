Жителей пострадавшего от обстрелов ВСУ дома в Белгороде временно расселят

В настоящее время мэр города находится на месте происшествия. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Сотрудники МВД, МЧС и управляющей компании проводят поквартирный обход и беседуют с гражданами. Для координации действий был развернут оперативный штаб.