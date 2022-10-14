Жителей пострадавшего от обстрелов ВСУ дома в Белгороде временно расселят

Жителей дома, пострадавшего в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, временно расселят в гостиницы. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил мэр города Антон Иванов.
В настоящее время мэр города находится на месте происшествия. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Сотрудники МВД, МЧС и управляющей компании проводят поквартирный обход и беседуют с гражданами. Для координации действий был развернут оперативный штаб.
Как сообщалось ранее, в Сети было опубликовано видео с моментом попадания обломков ракеты ВСУ в жилой дом на улице Губкина в Белгороде. В результате инцидента несколько верхних этажей здания были частично разрушены.