Жителей многоэтажек предупредили о штрафах за хранение заготовок в подвалах

Как известно, многие имеющие дачи россияне любят хранить заготовки на зиму в кладовках, самовольно оборудованных ими в подвалах многоэтажных домов. Теперь за это можно попасть под штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.
Складирование вещей на лестничной клетке, как и использование подвала многоэтажки под склад, противозаконно и нарушает требования пожарной безопасности. С этой целью можно использовать только подвал частного дома, передает портал «Привет-Ростов.ру».
Исключение составляют случаи, когда пространство для хранения предусмотрено проектом здания или техническим паспортом.