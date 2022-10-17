Новости0

Жителей многоэтажек предупредили о штрафах за хранение заготовок в подвалах

Доля покупок недвижимости за наличные значительно выросла в России
Федеральное агентство новостей

Как известно, многие имеющие дачи россияне любят хранить заготовки на зиму в кладовках, самовольно оборудованных ими в подвалах многоэтажных домов. Теперь за это можно попасть под штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.

Складирование вещей на лестничной клетке, как и использование подвала многоэтажки под склад, противозаконно и нарушает требования пожарной безопасности. С этой целью можно использовать только подвал частного дома, передает портал «Привет-Ростов.ру».

Исключение составляют случаи, когда пространство для хранения предусмотрено проектом здания или техническим паспортом.

заготовки подвал хранение штраф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.