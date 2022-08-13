Жителей Финляндии обвиняют в «измене родине» за покупку бензина в России

Пользователи социальных сетей отмечают, что «топливные туристы» якобы предают свои страну и «спонсируют Путина». В то же время сами путешественники утверждают, что подобные поездки в Россию помогают им сэкономить значительную часть семейного бюджета на фоне роста цен, вызванного введением санкций против России.