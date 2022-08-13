Жителей Финляндии обвиняют в «измене родине» за покупку бензина в России

Финские «топливные туристы» вынуждены заправлять свои автомобили в России из-за резкого роста цен на бензин. Как сообщает телерадиокомпания Yle, сограждане таких путешественников относятся к ним как к «изменникам».
Пользователи социальных сетей отмечают, что «топливные туристы» якобы предают свои страну и «спонсируют Путина». В то же время сами путешественники утверждают, что подобные поездки в Россию помогают им сэкономить значительную часть семейного бюджета на фоне роста цен, вызванного введением санкций против России.
«Я посчитала, что так за месяц можно сэкономить 240 евро», — рассказала жительница Финляндии Сирпа Лауримо, получившая российскую визу.
Отмечается, что финские пограничники все чаще задерживают «топливных туристов» на границе. Гражданам напоминают о запрете на ввоз российского топлива в страну и предлагают вернуть канистры с бензином обратно. В случае отказа пограничники изымают топливо.