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    Жителей Ямала ожидает административный штраф за самовыгул собак

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жителей Ямала ожидает административный штраф за самовыгул собак

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    pixabay.com

    Парламентарии Ямала готовы принять региональный закон, который
    разрешит наказывать владельцев оказавшихся на самовыгуле собак. В законопроекте
    написано, что в период с 1 июня за нарушение придется заплатить от одной до 2,5
    тыс. рублей. При повторном нарушении санкция составит от трех до пяти тысяч
    рублей.

    Наказание является справедливым, поскольку лишь в 2021 году
    от зубов агрессивных питомцев пострадали 1187 жителей ЯНВО, включая взрослых и
    детей. При этом в прошлом году из вольеров в дом забрали 322 собак.

    В федеральном законодательстве в данный момент отсутствуют
    нормы административной ответственности за собак, которые бегают без поводка,
    передает сайт
    «Красный север»

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