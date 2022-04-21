Жителей Ямала ожидает административный штраф за самовыгул собак

Парламентарии Ямала готовы принять региональный закон, который

разрешит наказывать владельцев оказавшихся на самовыгуле собак. В законопроекте

написано, что в период с 1 июня за нарушение придется заплатить от одной до 2,5

тыс. рублей. При повторном нарушении санкция составит от трех до пяти тысяч

рублей.