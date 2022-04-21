Жителей Ямала ожидает административный штраф за самовыгул собак

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Парламентарии Ямала готовы принять региональный закон, который
разрешит наказывать владельцев оказавшихся на самовыгуле собак. В законопроекте
написано, что в период с 1 июня за нарушение придется заплатить от одной до 2,5
тыс. рублей. При повторном нарушении санкция составит от трех до пяти тысяч
рублей.
Наказание является справедливым, поскольку лишь в 2021 году
от зубов агрессивных питомцев пострадали 1187 жителей ЯНВО, включая взрослых и
детей. При этом в прошлом году из вольеров в дом забрали 322 собак.
В федеральном законодательстве в данный момент отсутствуют
нормы административной ответственности за собак, которые бегают без поводка,
передает сайт
«Красный север».
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