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    Жителей Петербурга предупредили о закрытии одного из съездов КАД

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жителей Петербурга предупредили о закрытии одного из съездов КАД

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    pixabay.com/PD

    Автомобильное движение на развязке КАД Петербурга с Мурманским шоссе будет перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    По данным управления, причиной тому станет производство дорожных работ. Ограничение движения коснется съезда №3, который будет полностью закрыт.

    «Перекрывать движение будут две ночи подряд», — говорится в сообщении.

    Водители не смогут проехать по данному участку дороги в ночь с 6 на 7 мая с 22:00 до 07:00, а также в ночь с 7 на 8 мая с 22:00 до 10:00. Работы будут выполняться СПК «Зеленый город». Водителям рекомендовали заблаговременно продумывать маршрут движения.

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