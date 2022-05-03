Жителей Петербурга предупредили о закрытии одного из съездов КАД

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Автомобильное движение на развязке КАД Петербурга с Мурманским шоссе будет перекрыто, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным управления, причиной тому станет производство дорожных работ. Ограничение движения коснется съезда №3, который будет полностью закрыт.
«Перекрывать движение будут две ночи подряд», — говорится в сообщении.
Водители не смогут проехать по данному участку дороги в ночь с 6 на 7 мая с 22:00 до 07:00, а также в ночь с 7 на 8 мая с 22:00 до 10:00. Работы будут выполняться СПК «Зеленый город». Водителям рекомендовали заблаговременно продумывать маршрут движения.
загрузка...