Жителей Петербурга предупредили о закрытии одного из съездов КАД

Водители не смогут проехать по данному участку дороги в ночь с 6 на 7 мая с 22:00 до 07:00, а также в ночь с 7 на 8 мая с 22:00 до 10:00. Работы будут выполняться СПК «Зеленый город». Водителям рекомендовали заблаговременно продумывать маршрут движения.