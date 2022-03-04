Жителей ЕС попросили снизить температуру в домах ради сокращения закупок у «Газпрома»

Жителей ЕС попросили снизить температуру в домах ради сокращения закупок у «Газпрома» Новости
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Международное энергетическое агентство рекомендовало европейцам меньше топить дома. Таким образом МЭА рассчитывает способствовать уменьшению зависимости ЕС от российского газа.

Средняя температура в домах в европейских странах сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия. Полная реализация предложенного пакета позволит сократить закупки топлива у «Газпрома» на 80 млрд кубометров в год, отметило агентство.

Предлагаемые меры включают отказ от подписания новых газовых контрактов с «Газпромом» и максимизацию поставок сырья из иных источников. В том числе подразумевается ускорение развертывания установок солнечной и ветряной энергии, а также максимальное использование существующих источников энергии с низким уровнем выбросов, такие как АЭС и ВИЭ.

Запрет на покупку российских углеводородов — нереалистичный сценарий. Такое мнение выразил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

 
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