Жителей Алтая вакцинируют от чумы

Жителей Алтая вакцинируют от чумы Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

В Кош-Агачском районе Алтайского края началась массовая вакцинация от чумы. Власти региона планируют привить всех местных жителей, а также тех, кто приезжает в регион в командировки или на отдых.

Первыми привились представители администрации муниципалитета, медицинского сообщества, лидеры общественного мнения, сообщает информационно-аналитический портал «Алтайская правда».

В 2022 году прогноз по эпизоотической ситуации на Алтае остается неблагоприятным. Власти региона планируют привить всех местных жителей Кош-Агачского района, включая детей от двух лет, а также тех, кто приезжает в регион в командировки или на отдых.

Основными распространителями чумы на Алтае являются суслики, но также нельзя отрицать возможность завоза опасного заболевания из Монголии и Китая.

Благодаря ежегодной массовой вакцинации и другим мероприятиям удается предотвратить заражение. Последний случай заболевания в регионе был зафиксирован в 2016 году.

 
загрузка...
 
алтай вакцинация чума
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru