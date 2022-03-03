Жителей Алтая вакцинируют от чумы

В Кош-Агачском районе Алтайского края началась массовая вакцинация от чумы. Власти региона планируют привить всех местных жителей, а также тех, кто приезжает в регион в командировки или на отдых.

Первыми привились представители администрации муниципалитета, медицинского сообщества, лидеры общественного мнения, сообщает информационно-аналитический портал «Алтайская правда».

В 2022 году прогноз по эпизоотической ситуации на Алтае остается неблагоприятным. Власти региона планируют привить всех местных жителей Кош-Агачского района, включая детей от двух лет, а также тех, кто приезжает в регион в командировки или на отдых.

Основными распространителями чумы на Алтае являются суслики, но также нельзя отрицать возможность завоза опасного заболевания из Монголии и Китая.

Благодаря ежегодной массовой вакцинации и другим мероприятиям удается предотвратить заражение. Последний случай заболевания в регионе был зафиксирован в 2016 году.

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