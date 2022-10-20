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Житель Забайкалья перегородил дорогу автобусу с мобилизованными, чтобы отправиться на СВО

Военкор Коц дал самые важные советы для мобилизованных россиян
Федеральное агентство новостей

Житель Сретенского района Забайкальского края очень хотел отправиться служить в войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Чтобы быстрее попасть в часть, он перегородил дорогу автобусу, который вез мобилизованных земляков.

20-летний мужчина работал мастером в котельной. У него была категория годности «А», но в армии он не служил, так как рано обзавелся детьми, передает сетевое издание ZabNews. В середине октября был мобилизован его брат. Сам он во время мобилизации заявил, что отправится на Украину и никто его не сможет остановить.

В военном комиссариате Сретенского района он написал рапорт о том, что желает отправиться служить добровольцем. Вдруг выяснилось, что молодой человек забыл дома военный билет. Он побежал за ним в соседнее село, а на обратном пути увидел отъезжающий автобус с мобилизованными. Мужчина бросился наперерез автобусу, остановил его и присоединился к новобранцам.

В поселке Горный, куда автобус вез мобилизованных, его вписали в основной состав и зачислили в воинскую часть.

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