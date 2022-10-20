Житель Забайкалья перегородил дорогу автобусу с мобилизованными, чтобы отправиться на СВО

Житель Сретенского района Забайкальского края очень хотел отправиться служить в войска, участвующие в специальной военной операции на Украине. Чтобы быстрее попасть в часть, он перегородил дорогу автобусу, который вез мобилизованных земляков.
20-летний мужчина работал мастером в котельной. У него была категория годности «А», но в армии он не служил, так как рано обзавелся детьми, передает сетевое издание ZabNews. В середине октября был мобилизован его брат. Сам он во время мобилизации заявил, что отправится на Украину и никто его не сможет остановить.
В военном комиссариате Сретенского района он написал рапорт о том, что желает отправиться служить добровольцем. Вдруг выяснилось, что молодой человек забыл дома военный билет. Он побежал за ним в соседнее село, а на обратном пути увидел отъезжающий автобус с мобилизованными. Мужчина бросился наперерез автобусу, остановил его и присоединился к новобранцам.
В поселке Горный, куда автобус вез мобилизованных, его вписали в основной состав и зачислили в воинскую часть.