Житель Забайкалья перегородил дорогу автобусу с мобилизованными, чтобы отправиться на СВО

20-летний мужчина работал мастером в котельной. У него была категория годности «А», но в армии он не служил, так как рано обзавелся детьми, передает сетевое издание ZabNews. В середине октября был мобилизован его брат. Сам он во время мобилизации заявил, что отправится на Украину и никто его не сможет остановить.