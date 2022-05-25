Житель ЯНАО похитил 4 тыс. рублей со счета школьницы

Школьница не знала, что загруженное на ее телефон приложении синхронизировала ее смартфон с девайсом преступника. В результате у мошенника появился доступ ко всем данным девочки. Правонарушитель перевел со счета ребенка на свой 4 тыс. рублей, передает сайт «Красный Север».