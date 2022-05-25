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Житель ЯНАО похитил 4 тыс. рублей со счета школьницы

Житель ЯНАО похитил 4 тыс. рублей со счета школьницы
pixabay.com

Житель Ноябрьска обманул и запутал школьницу, в результате чего похитил с ее счета 4 тыс. рублей. Происшествие случилось в прошлом году.

Мужчина нашел в социальных сетях ребенка, который хотел заработать. Преступник предложил девочке легкое дело, которое заключалось в тестировании приложений. При этом облегчить задачу должна была специальная программа.

Школьница не знала, что загруженное на ее телефон приложении синхронизировала ее смартфон с девайсом преступника. В результате у мошенника появился доступ ко всем данным девочки. Правонарушитель перевел со счета ребенка на свой 4 тыс. рублей, передает сайт «Красный Север».

Семья школьницы сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Уголовное дело направили в суд, чтобы вынести приговор преступнику.

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