Житель Всеволожска организовал наркоплантацию в бывшем детсаду в Ленобласти

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Оперативники
обнаружили 13 кг марихуаны в бывшем детском саду в Ленобласти. По подозрению в преступлении
был задержан 49-летний житель Всеволожска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина признался
в содеянном и объяснил, что выращивал и изготовлял запрещенные вещества по «назначению
врача». По его словам, медик рекомендовал это средство для успокоения нервной
системы. Хозяин плантации стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос
о мере пресечения.
Правоохранители ранее пресекли деятельность лаборатории по незаконному производству синтетических
наркотиков в Богородском округе, сообщало РИАМО.
Житель Электростали в частном домовладении в Богородском городском округе
изготавливал мефедрон для перепродажи.
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