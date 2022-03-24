Житель Всеволожска организовал наркоплантацию в бывшем детсаду в Ленобласти

https://pixabay Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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https://pixabay

Оперативники
обнаружили 13 кг марихуаны в бывшем детском саду в Ленобласти. По подозрению в преступлении
был задержан 49-летний житель Всеволожска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина признался
в содеянном и объяснил, что выращивал и изготовлял запрещенные вещества по «назначению
врача». По его словам, медик рекомендовал это средство для успокоения нервной
системы. Хозяин плантации стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос
о мере пресечения.

Правоохранители ранее пресекли деятельность лаборатории по незаконному производству синтетических
наркотиков в Богородском округе, сообщало РИАМО.
Житель Электростали в частном домовладении в Богородском городском округе
изготавливал мефедрон для перепродажи.

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