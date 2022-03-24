Житель Всеволожска организовал наркоплантацию в бывшем детсаду в Ленобласти

Мужчина признался

в содеянном и объяснил, что выращивал и изготовлял запрещенные вещества по «назначению

врача». По его словам, медик рекомендовал это средство для успокоения нервной

системы. Хозяин плантации стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос

о мере пресечения.