Житель села Владимировка под Соледаром в Донбассе рассказал, что украинские военные покидая позиции отравили воду в местных колодцах.
«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские военные. — Прим. ред.) два мешка селитры высыпали», — рассказал местный житель Александр журналистам РИА Новости.
Один из военнослужащих ЛНР в беседе с корреспондентами добавил, что такой случай — не единичный. Украинские служащие регулярно травят воду и оставляют отравленную пищу, покидая позиции.