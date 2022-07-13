Житель Тулы решил доехать до Владивостока на велосипеде до конца лета

Известно, что сейчас Добров находится на пути к Чите. За полтора месяца ему удалось преодолеть на велосипеде около 6,5 тысяч километров, до Владивостока остается еще 1,7 тысяч километров. В зависимости от погодных условий он крутит педали от трех до 14 часов ежедневно.