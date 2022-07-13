Житель Тулы решил доехать до Владивостока на велосипеде до конца лета

Жителю Тулы Станиславу Доброву надоело сидеть на месте, и он решил махнуть на велосипеде до Владивостока.
Свой веломарафон Добров начал 1 июня. С собой он взял палатку, спальный мешок, сменную одежду, инструменты, документы и их копии, аптечку, котелок и складную пятилитровую бутылку для воды. По словам Доброва, в походе ему охотно помогают местные велосипедисты, подсказывая наиболее безопасные дороги, сообщает «ТСН24».
Известно, что сейчас Добров находится на пути к Чите. За полтора месяца ему удалось преодолеть на велосипеде около 6,5 тысяч километров, до Владивостока остается еще 1,7 тысяч километров. В зависимости от погодных условий он крутит педали от трех до 14 часов ежедневно.