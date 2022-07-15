Житель Тульской области ранил мальчика во время стрельбы по бездомным собакам

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Его случайно ранил 63-летний мужчина, когда стрелял из ружья по бездомным собакам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.