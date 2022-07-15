Житель Тульской области ранил мальчика во время стрельбы по бездомным собакам

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Его случайно ранил 63-летний мужчина, когда стрелял из ружья по бездомным собакам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
Инцидент произошел в поселке Коммунаров. Ребенок получил не опасные для жизни телесные повреждения. Его доставили в больницу.
В отношении виновника составили административный протокол. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, а также причинения несовершеннолетнему вреда здоровью.