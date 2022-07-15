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Житель Тульской области ранил мальчика во время стрельбы по бездомным собакам

Житель Тульской области ранил мальчика во время стрельбы по бездомным собакам
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Его случайно ранил 63-летний мужчина, когда стрелял из ружья по бездомным собакам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Инцидент произошел в поселке Коммунаров. Ребенок получил не опасные для жизни телесные повреждения. Его доставили в больницу.

В отношении виновника составили административный протокол. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, а также причинения несовершеннолетнему вреда здоровью.

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RusNewsToday24
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