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Житель Ставрополья незаконно получил пенсию по инвалидности в размере более 1,2 млн рублей

Житель Ставрополья незаконно получил пенсию по инвалидности в размере более 1,2 млн рублей
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Сотрудники МВД по Ставропольскому краю разоблачили афериста, обманным путем оформившего себе миллионную пенсию по инвалидности.

В полицию обратился руководитель отдела соцвыплат Туркменского района Ставрополья. По его словам, один из местных жителей мошенническим путем получает пенсию по инвалидности, превышающую 1,2 миллиона рублей. Сотрудники регионального МВД выяснили, что мужчина подделал документы, сообщает atvmedia.ru.

Так, он, являясь вполне здоровым, соорудил себе справку о наличии у него болезни, подразумевающей право на бессрочную II группу инвалидности. В отношении афериста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

мошенничество пенсия полиция
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