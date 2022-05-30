Житель Северодонецка рассказал об издевательствах в пыточных городского аэропорта

Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в список нежелательных граждан, сообщил, что в городском аэропорту находится тюрьма и пыточные камеры, передает РИА Новости.
Местный житель отметил, что его задержали в 2014 году и для допроса перевезли в аэропорт, в котором пленников держали в автомобильных боксах. Валерий вспоминает, что людей пытали электричеством, насильно поили водой, избивали металлическими палками.
Ранее Дашкевич был организатором референдума о независимости Луганской Народной Республики. По его мнению, после освобождения Северодонецка все преступления будут расследованы, а виновные понесут за них ответственность.