Житель Северодонецка рассказал о «потерявшихся» на «Азоте» родственниках

Отправившись в начале мая на очередную вылазку, он уже не смог вернуться, поскольку начались активные боевые действия между силами Народной милиции ЛНР и украинскими военными. С тех пор он ничего не знает о судьбе своих родных, которые «потерялись» на «Азоте». Мужчина не исключает, что их могли взять в заложники.