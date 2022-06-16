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Житель Северодонецка рассказал о «потерявшихся» на «Азоте» родственниках

Житель Северодонецка рассказал о «потерявшихся» на «Азоте» родственниках
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Житель Северодонецка Юрий Федуркин покинул свою семью, прятавшуюся в бомбоубежище на территории завода «Азот», и уже месяц не может связаться с родственниками, передает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что периодически выходил с территории предприятия «в город», чтобы зайти домой, принести продукты и так далее. Он вместе с семьей жил в бомбоубежище «Азота».

«У меня там тоже место было, на бомбоубежище. Но я выходил за продуктами в город — в магазин или за гуманитаркой. Потом приносил их обратно, для родителей и брата», —поделился Юрий.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Отправившись в начале мая на очередную вылазку, он уже не смог вернуться, поскольку начались активные боевые действия между силами Народной милиции ЛНР и украинскими военными. С тех пор он ничего не знает о судьбе своих родных, которые «потерялись» на «Азоте». Мужчина не исключает, что их могли взять в заложники.

«Связь никакая не работает, и оттуда никто не выходит. Что с ними сейчас — у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат», — констатировал Федуркин.

Сейчас Юрий каждый день приходит к зданию городской комендатуры, надеясь, что найдет там своих родственников, которые спаслись через гуманитарный коридор. Эвакуация Северодонецка продолжается.

Ранее Минобороны России сообщало, что, отступая из районов жилой застройки в укрепления комбината «Азот», украинские националисты вывели из города несколько сотен мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита.

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RusNewsToday24
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