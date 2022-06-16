Житель Северодонецка рассказал о «потерявшихся» на «Азоте» родственниках

Житель Северодонецка Юрий Федуркин покинул свою семью, прятавшуюся в бомбоубежище на территории завода «Азот», и уже месяц не может связаться с родственниками, передает РИА Новости.
Мужчина рассказал, что периодически выходил с территории предприятия «в город», чтобы зайти домой, принести продукты и так далее. Он вместе с семьей жил в бомбоубежище «Азота».
«У меня там тоже место было, на бомбоубежище. Но я выходил за продуктами в город — в магазин или за гуманитаркой. Потом приносил их обратно, для родителей и брата», —поделился Юрий.
Отправившись в начале мая на очередную вылазку, он уже не смог вернуться, поскольку начались активные боевые действия между силами Народной милиции ЛНР и украинскими военными. С тех пор он ничего не знает о судьбе своих родных, которые «потерялись» на «Азоте». Мужчина не исключает, что их могли взять в заложники.
«Связь никакая не работает, и оттуда никто не выходит. Что с ними сейчас — у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат», — констатировал Федуркин.
Сейчас Юрий каждый день приходит к зданию городской комендатуры, надеясь, что найдет там своих родственников, которые спаслись через гуманитарный коридор. Эвакуация Северодонецка продолжается.
Ранее Минобороны России сообщало, что, отступая из районов жилой застройки в укрепления комбината «Азот», украинские националисты вывели из города несколько сотен мирных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита.