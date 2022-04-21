Житель села в ЛНР рассказал об обстрелах ВСУ фосфорными снарядами

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Житель села Поповка рядом с городом Кременная рассказал, что
украинские националисты обстреливали его населенный пункт запрещенными
фосфорными снарядами.
«Когда Зеленский говорит, что фосфором не обстреливают, то пусть приедет в наше село, посмотрит, что с ним стало», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости.
Жители села, служившие в армии, быстро определили, что
обстрел велся именно с помощью фосфорных снарядов: осколки имеют характерное
свойство расплавлять практически любую поверхность, на которую попадут.
«Снаряд разрывается на осколки, у которых температура горения 1000 градусов. Мы делали специальные палки, чтобы стаскивать осколки с крыш на землю – тогда они гаснут. Иначе воспламеняют все вокруг», — рассказал местный житель.
Он добавил, что село очень пострадало из-за таки обстрелов,
сгорели многие дома, как минимум трое мирных жителей погибли. Помимо фосфорных
снарядов, обстрел велся из танков и «Градов».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.