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    Житель села в ЛНР рассказал об обстрелах ВСУ фосфорными снарядами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Житель села в ЛНР рассказал об обстрелах ВСУ фосфорными снарядами

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    Федеральное агентство новостей

    Житель села Поповка рядом с городом Кременная рассказал, что
    украинские националисты обстреливали его населенный пункт запрещенными
    фосфорными снарядами.

    «Когда Зеленский говорит, что фосфором не обстреливают, то пусть приедет в наше село, посмотрит, что с ним стало», — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости.  

    Жители села, служившие в армии, быстро определили, что
    обстрел велся именно с помощью фосфорных снарядов: осколки имеют характерное
    свойство расплавлять практически любую поверхность, на которую попадут.

    Житель села в ЛНР рассказал об обстрелах ВСУ фосфорными снарядами
    prt scr telegram.org / @rian_ru

    «Снаряд разрывается на осколки, у которых температура горения 1000 градусов. Мы делали специальные палки, чтобы стаскивать осколки с крыш на землю – тогда они гаснут. Иначе воспламеняют все вокруг», — рассказал местный житель.

    Он добавил, что село очень пострадало из-за таки обстрелов,
    сгорели многие дома, как минимум трое мирных жителей погибли. Помимо фосфорных
    снарядов, обстрел велся из танков и «Градов».

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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