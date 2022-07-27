Житель Ростовской области лишился 1,6 млн рублей по вине мошенников

В полицию обратился 35-летний житель Веселовского района Ростовской области. Он заявил о краже денег с банковского счета.
В процессе опроса выяснилось, что кражи как таковой не было, а была очередная афера телефонных мошенников. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Он сообщил, что банковская карта клиента якобы была скомпрометирована и по ней злоумышленники пытаются провести сомнительную операцию.
Чтобы обезопасить деньги клиента, лже-сотрудник банка предложил перевести все деньги на резервный счет. Когда мужчина согласился, мошенник продиктовал инструкции и назвал номер «резервного» счета. Сумма ущерба дончанина составила 1 645 000 рублей.
Правоохранители в очередной раз напоминают: никогда не называйте незнакомым людям никакие данные, пароли и коды своих карт. В случае малейших сомнений следует просто положить трубку и самому перезвонить в банк по номеру, который указан на любой карте.