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Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за ложные сообщения о терактах

Труп 38-летнего мужчины нашли во дворе жилого дома в Ленинском районе Екатеринбурга
Федеральное агентство новостей

Житель Ростова-на-Дону установил на свой мобильный телефон приложение, способное изменять голос. После этого он совершил несколько звонков и сообщил о террористических актах, готовящихся в разных городах России.

Через несколько дней он повторил свои звонки с ложными сообщениями. Своими действиями мужчина отвлек правоохранителей и экстренные службы от реальной работы, сообщает портал «Привет-Ростов.ру».

С помощью современных технологий спецслужбы отследили телефон злоумышленника. Мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В случае, если его вина будет доказана, ростовчанину грозит до трех лет лишения свободы.

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