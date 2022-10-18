Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за ложные сообщения о терактах

Житель Ростова-на-Дону установил на свой мобильный телефон приложение, способное изменять голос. После этого он совершил несколько звонков и сообщил о террористических актах, готовящихся в разных городах России.
Через несколько дней он повторил свои звонки с ложными сообщениями. Своими действиями мужчина отвлек правоохранителей и экстренные службы от реальной работы, сообщает портал «Привет-Ростов.ру».
С помощью современных технологий спецслужбы отследили телефон злоумышленника. Мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В случае, если его вина будет доказана, ростовчанину грозит до трех лет лишения свободы.