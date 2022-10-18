Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за ложные сообщения о терактах

С помощью современных технологий спецслужбы отследили телефон злоумышленника. Мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В случае, если его вина будет доказана, ростовчанину грозит до трех лет лишения свободы.