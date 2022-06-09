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Житель поселка Верхнеторецкое погиб при обстреле со стороны Украины

Житель поселка Верхнеторецкое погиб при обстреле со стороны Украины
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Украинские боевики открыли огонь по поселку Верхнеторецкое, расположенному в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Жертвой обстрела стал один человек.

Смертельные ранения получил один из местных жителей. Это произошло во время обстрела домов на улице Красной, уточнили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Согласно информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел Верхнеторецкого производился в 20:30 четверга. Боевики выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Авдеевки.

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