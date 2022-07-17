Житель подмосковного Королева сопровождает горожан в продуктовые магазины за деньги

Россиянин характеризует свои услуги как «продуктовый эскорт». Он сопровождает клиентов в магазины, помогая выбрать алкогольные напитки, овощи и другие продукты. Кроме того, королевец имеет сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 и скидочные карты.