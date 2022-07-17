Житель подмосковного Королева сопровождает горожан в продуктовые магазины за деньги

Житель Королева, расположенного в Московской области, предлагает горожанам услуги по сопровождению в продуктовые магазины. Об этом сообщает канал «Осторожно, Москва» в мессенджере Telegram.
Россиянин характеризует свои услуги как «продуктовый эскорт». Он сопровождает клиентов в магазины, помогая выбрать алкогольные напитки, овощи и другие продукты. Кроме того, королевец имеет сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 и скидочные карты.
Отмечается, что клиенты мужчины остались довольны оказанными им услугами. По словам одной из клиенток, он помог подобрать наиболее качественные куриные яйца и быстро взвесил овощи.