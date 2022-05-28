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Житель Петербурга пострадал при пожаре в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре

Житель Петербурга пострадал при пожаре в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре
Anton Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга. В результате один человек отравился угарным газом, рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил около 09:00. На место ЧП прибыли десять спасателей и три единицы спецтехники. Пламя удалось ликвидировать спустя полчаса.

Пострадавшего мужчину передали медикам. В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Сегодня один человек погиб при пожаре в производственном здании на юге Москвы, передавал телеканал «360».

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