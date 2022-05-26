Житель Оренбургской области насмерть забил 47-летнюю знакомую

В ходе оперативных действий был задержан 38-летний знакомый жертвы. По версии следствия, он во время вспыхнувшей ссоры жестоко избил женщину руками, ногами, а также подручными бытовыми предметами, нанеся ей тяжелые травмы, от которых она скончалась на месте, сообщает Orenday.