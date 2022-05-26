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Житель Оренбургской области насмерть забил 47-летнюю знакомую

Житель Оренбургской области насмерть забил 47-летнюю знакомую
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В СУ СК России по Оренбургской области расследуют уголовное дело в связи с убийством жительницы села Усакла Грачевского района.

В ходе оперативных действий был задержан 38-летний знакомый жертвы. По версии следствия, он во время вспыхнувшей ссоры жестоко избил женщину руками, ногами, а также подручными бытовыми предметами, нанеся ей тяжелые травмы, от которых она скончалась на месте, сообщает Orenday.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается с целью сбора полной доказательной базы и передачи всех материалов на рассмотрение в суд.

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