Житель Ноябрьска попал под следствие после передачи наркотиков подростку

По данным следствия, подозреваемый предложил наркотики своему 16-летнему знакомому. Последний не стал отказываться от них. Позже полураздетого подростка обнаружили прохожие на улице и вызвали медиков. Несовершеннолетнему оказали всю необходимую помощь.