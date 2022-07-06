Житель Ноябрьска попал под следствие после передачи наркотиков подростку

Следователи ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска. Мужчина подозревается в сбыте наркотиков 16-летнему парню, пишет сайт «Красный Север».
По данным следствия, подозреваемый предложил наркотики своему 16-летнему знакомому. Последний не стал отказываться от них. Позже полураздетого подростка обнаружили прохожие на улице и вызвали медиков. Несовершеннолетнему оказали всю необходимую помощь.
Подозреваемый уже является фигурантом уголовного дела по статье незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Следователи устанавливают все детали преступления. Расследование продолжается.