Новости0

Житель Ноябрьска попал под следствие после передачи наркотиков подростку

Житель Ноябрьска попал под следствие после передачи наркотиков подростку
pxhere.com

Следователи ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска. Мужчина подозревается в сбыте наркотиков 16-летнему парню, пишет сайт «Красный Север».

По данным следствия, подозреваемый предложил наркотики своему 16-летнему знакомому. Последний не стал отказываться от них. Позже полураздетого подростка обнаружили прохожие на улице и вызвали медиков. Несовершеннолетнему оказали всю необходимую помощь.

Подозреваемый уже является фигурантом уголовного дела по статье незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Следователи устанавливают все детали преступления. Расследование продолжается.

наркотики следователи ямал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.