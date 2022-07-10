Житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ данные о российских войсках

Один из задержанных жителей Новой Каховки — Вячеслав Ткаченко — признался, что передавал СБУ координаты расположения российских сил, в результате ударов по которым пострадали и гражданские лица.
Сотрудники вышли на Ткаченко благодаря одному из ботов в Telegram по сбору помощи для ВСУ. Ему предложили передать локации российских войск и расспрашивали об обстановке в городе.
«Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал координаты лесопосадки и поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав. Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», — приводит рассказ Ткаченко РИА Новости.
Он признался в том, что понимает, что его действия привели к гибели мирных граждан. Ткаченко добавил, что его задержали в состоянии алкогольного опьянения, у нег обнаружили переписку с сотрудниками СБУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.