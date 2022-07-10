Житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ данные о российских войсках

«Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал координаты лесопосадки и поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав. Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», — приводит рассказ Ткаченко РИА Новости.