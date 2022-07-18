Житель Москвы изнасиловал пьяную девушку и проводил ее до станции метро

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на северо-западе Москвы. Там прохожий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пьяной местной жительницы. Впоследствии злоумышленник проводил свою жертву до метро. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам 19-летней потерпевшей, на улице незнакомец предложил ей отойти, после чего повалил гражданку на землю. Угрожая убийством, мужчина надругался над ней. Затем он помог москвичке одеться и довел до метро.
Подозреваемого задержали. В ходе проверки было установлено, что фигурант ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Ранее в Москве массажисту предъявили обвинение в избиении и изнасиловании женщины, передает РИАМО.