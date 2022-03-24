Житель Мариуполя со слезами на глазах рассказал, как украинские националисты уничтожают город

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Житель Мариуполя в эмоциональной форме прокомментировал
ситуацию, которая сложилась в городе. Он отметил, что украинские националисты
постоянно грабят магазины и ведут себя ужасно по отношению к мирному
населению.
Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными
силами РФ освободили около 50% площади Мариуполя. Сообщалось, что тогда были
установлены попытки украинских националистов покинуть город под видом
гражданского населения.
Житель Мариуполя рассказал, что население города очень ждало
российские вооруженные силы. Он подчеркнул, что практически все люди в городе
говорят на русском языке. Видео с рассказом мужчины опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Мужчина сквозь слезы объяснил, что националисты, которые спонсировались
на средства олигархов Порошенко, Коломойского и Ахметова, устроили в городе
настоящий кошмар.
«Но вот эти *****, которые пришли с Западной Украины… Их в 1959 году не добили, всех . Они опять подняли голову, вырастили этих всех — Порошенко, Коломойский и Ахметов. И этот мэр города нашего, Бойченко! Сказал бы людям, что возьмите питание, запаситесь какой-то водой… Только 24-го началось, все начали грабить: аптеки, больницы, промтоварные магазины, продуктовые…» — рассказал мужчина.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в
РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.