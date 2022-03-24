Житель Мариуполя со слезами на глазах рассказал, как украинские националисты уничтожают город

«Но вот эти *****, которые пришли с Западной Украины… Их в 1959 году не добили, всех . Они опять подняли голову, вырастили этих всех — Порошенко, Коломойский и Ахметов. И этот мэр города нашего, Бойченко! Сказал бы людям, что возьмите питание, запаситесь какой-то водой… Только 24-го началось, все начали грабить: аптеки, больницы, промтоварные магазины, продуктовые…» — рассказал мужчина.