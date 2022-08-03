Житель Макеевки подорвался на мине «Лепесток»

Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Червоногвардейском районе Макеевки, расположенной в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики, передает РИА Новости.
«По ул. Тренева в Червоногвардейском районе Макеевки на мине ПФМ-1 подорвался мужчина», — сказано в официально сообщении ведомства в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» была разработана специально для повреждения ног. Она срабатывает, когда человек наступает на нее.
При этом, особое коварство взрывного устройства для мирных граждан заключается в том, что что из-за необычной формы можно просто не заметить и не распознать опасный объект. Мина является точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. ВСУ начали широко использовать ее в последнее время.
Отметим, в 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, киевский режим нарушает международные обязательства.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.