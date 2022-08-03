Житель Макеевки подорвался на мине «Лепесток»

При этом, особое коварство взрывного устройства для мирных граждан заключается в том, что что из-за необычной формы можно просто не заметить и не распознать опасный объект. Мина является точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. ВСУ начали широко использовать ее в последнее время.